„Fabelmanowie” Stevena Spielberga, choć dostali siedem nominacji do Oscara, wyszli z niedzielnej gali pokonani, jednak to świetne kino. Legendarny hollywoodzki reżyser wraca do czasów swojego dzieciństwa w kostiumie opowieści o dorastaniu Sammy’ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną, trawiącą rodzinę tajemnicę. Jednocześnie odkrywa potęgę kina, które w niezwykły sposób pomaga odkrywać prawdę o najbliższych i o nas samych. Autorem zdjęć jest oscarowy polski operator, Janusz Kamiński. „Czarna Pantera. Wakanda w moim sercu” to nagrodzona Oscarem i Złotym Globem najnowsza produkcja Marvel Studios. W filmie oddano hołd zmarłemu w 2020 roku Chdwickowi Bosemanowi, wcielającemu się w postać Czarnej Pantery.

Reklama

Po śmierci króla T'Challi królowa Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye i Dora Milaje bronią swojej ojczyzny przed zakusami światowych mocarstw. Czekają ich nowe wyzwania, więc bohaterowie z pomocą War Dog Nakii i Everetta Rossa jednoczą siły i przecierają nowe szlaki dla królestwa Wakandy.

Mocna jest polska oferta. „Orzeł. Ostatni patrol” to nagrodzony czterema Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dramat wojenny, który opowiada o ostatniej misji legendarnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Jest rok 1940. Supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł” sunie pod powierzchnią morza z doskonale wyszkolą załogą na pokładzie. Marynarze mają na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów, jak ucieczkę z Tallina oraz zatopienie niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. Teraz stają w obliczu równie tajemniczej, co niebezpiecznej misji, która stworzy jedną z największych legend polskiej marynarki. Podczas marcowej gali Polskich Nagród Filmowych obraz Jacka Bławuta zdobył dwa Orły.

Czytaj więcej Film "Orzeł. Ostatni patrol". Wojenna opowieść „Orzeł. Ostatni patrol” w reżyserii Jacka Bławuta został wybrany na uroczystą inaugurację tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Reklama

Polski dokument „Lombard” został uhonorowany Orłem 2023 w kategorii "Najlepszy film dokumentalny" oraz czterema nagrodami na Millennium Docs Against Gravity film Łukasza Kowalskiego.

Jola i Wiesiek mieszkają w „polskim Detroit", gdzie próbują ratować swój upadający biznes oraz rozpadający się związek. Każdego dnia walczą o przetrwanie, wspierając przy tym mieszkańców zubożałej, poprzemysłowej dzielnicy. Ich determinacja i empatia udowadniają, że siła tkwi we wspólnocie. Lżejszą propozycję stanowi komedia romantyczna „Czym jest miłość”, w której grają Emma Roberts, Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon.

Michelle i Allen są młodzi i bardzo zakochani, jednak nie są zgodni w kwestii ślubu. Ich rodziny postanawiają więc zorganizować przyjęcie, podczas którego poznają się i wspólnie omówią plany na przyszłość. Nikt jednak nie przypuszcza, że rodzice pary już się znają i to bardzo dobrze. Rodzinne spotkanie przeradza się w istny chaos.