Film "Romeo i Julia" z 1968 r., w reżyserii Franco Zeffirelliego, był w tamtym czasie wielkim hitem, nominowanym do czterech Oscarów. Wzbudził jednak kontrowersje ze względu na scenę miłosną, w czasie której widać pośladki 16-letniego wówczas Whitinga i obnażone piersi 15-letniej Hussey.



Reklama

Dziś dwoje aktorów, którzy mają ok. 70 lat, złożyło pozew w sądzie w Santa Monica, oskarżając wytwórnię Paramount o "seksualne wykorzystanie ich" przez dystrybucję nagich zdjęć niepełnoletnich.



W pozwie czytamy, że Zeffirelli - który zmarł w 2019 roku - zapewnił obydwoje aktorów, że w filmie nie będzie nagości i że będą nosić bieliznę w kolorze skóry w czasie sceny łóżkowej. Ale w ostatnich dniach kręcenia reżyser miał nakazać im występ bez ubrań, ponieważ "inaczej film będzie klapą".

Czytaj więcej Przestępczość Sąd: Harvey Weinstein winny gwałtu i dwóch napaści seksualnych Ława przysięgłych sądu w Los Angeles orzekła w poniedziałek, że były producent filmowy, Harvey Weinstein, jest winny gwałtu i dwóch innych napaści seksualnych - informuje Reuters. To drugi wyrok skazujący w sprawie oskarżeń Weinsteina o przemoc seksualną.

Reżyser miał pokazać aktorom, gdzie będzie stać kamera oraz zapewnił, że nagie fragmenty ich ciał nie zostaną uwiecznione ani pokazane w filmie. W pozwie czytamy, że Zeffirelli oszukał ich i że Whiting i Hussey zostali nagrani nago bez swojej wiedzy.



Reklama

- To co im powiedziano i to, co się stało to dwie zupełnie inne rzeczy - powiedział Tony Marinozzi, agent obydwojga aktorów.

Nagie zdjęcia niepełnoletnich są bezprawne i nie powinny być pokazywane Solomon Gresen, prawnik aktorów

W pozwie czytamy, że Hussey i Whiting cierpieli psychicznie przez 55 lat od premiery filmu, a także stracili wiele szans zawodowych. Żadne z nich, po "Romeo i Julii", nie zrobiło wielkiej kariery.



Teraz domagają się odszkodowania "przekraczającego 500 mln dolarów".

- Nagie zdjęcia niepełnoletnich są bezprawne i nie powinny być pokazywane - powiedział prawnik aktorów, Solomon Gresen. - Byli młodymi, naiwnymi dziećmi w latach 60-tych, które nie rozumiały, co się im przydarzy. I nagle byli sławni w sposób, jakiego nie oczekiwali, na dodatek pogwałcono (ich prawa) w sposób, z którym nie potrafili sobie poradzić - dodał.



Reklama

Pozew złożono w ramach obowiązujących w Kalifornii przepisów, które zawiesiło okres przedawnienia w sprawach o molestowanie seksualne dzieci.



Paramount na razie nie komentuje sprawy.