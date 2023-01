Renner zamieścił wykonane w szpitalu w Nevadzie selfie, na którym widać, jak leży na szpitalnym łóżku.



"Dziękuję wam wszystkim za miłe słowa. Jestem w takim stanie, że nie mogę pisać. Ale przesyłam wam wszystkim wyrazy miłości" - podkreślił aktor we wpisie.

W poniedziałek informowano, że stan Rennera jest "krytyczny, ale stabilny" po wypadku, którego aktor doznał w Nowy Rok. Renner miał doznać poważnych urazów klatki piersiowej i innych urazów ortopedycznych.



51-letni Renner, nominowany do Oscara za najlepszą rolę męską w 2008 roku za rolę w firmie "The Hurt Locker" ("W pułapce wojny").

Po sukcesie filmu "The Hurt Locker" (Oscar dla najlepszego filmu w 2008 roku) Renner zagrał w serii filmów o superbohaterach z grupy Avengers, a także w dwóch filmach z serii "Mission: Impossible".



Renner jest właścicielem domu w hrabstwie Washoe, w Nevadzie. W sylwestra na terenie hrabstwa spadła duża ilość śniegu. Dzień później, w czasie odśnieżania, aktor został przejechany przez ważący ok. 6 ton pług śnieżny, który zaczął się staczać po tym, jak aktor wykorzystał go do odkopania samochodu, za kierownicą którego siedział członek rodziny aktora.

Próbując zatrzymać pług Renner starał się dostać za kierownicę pojazdu i wtedy został przejechany.