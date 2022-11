Jeśli zapowiedziane przez polskie władze śledztwo wspomagane przez międzynarodowych, m.in. amerykańskich ekspertów potwierdzi, że przyczyną śmierci dwóch osób w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim była eksplozja pocisku wystrzelonego z zestawu przeciwlotniczego S300 trzeba będzie przyjąć że we wtorek ok. godz.15.40 mogło dojść do tragicznego wypadku spowodowanego przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.