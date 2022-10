Znakomity chilijski reżyser przygotowuje swój kolejny nietypowy biopik. Jego bohaterką jest Maria Callas. Według pierwszych komunikatów, będzie to „burzliwa, piękna i tragiczna historia życia największej śpiewaczki operowej na świecie, wracająca we wspomnieniach podczas jej ostatnich dni w Paryżu w latach 70.”. Scenariusz „Marii” napisał Steven Knight („Spencer”, „Peaky Blinders”, „Eastern Promises”). W roli tytułowej wystąpi Angelina Jolie.

Larrain, zdobywca berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia za „El Club” o molestowaniu przez księży, nakręcił już kilka niestereotypowo opowiedzianych obrazów o słynnych ludziach. W 2016 roku pokazał film „Neruda” o Paulu Nerudzie - wybitnym poecie, laureacie Nagrody Nobla, który zmarł w Paryżu – jak wiele na to wskazywało – otruty przez członków wojskowej junty Pinocheta. Głównego bohatera zagrał Luis Gnecco. W tym samym roku nominację do Oscara dostała jego „Jackie” o Jacqueline Kennedy – o trudnych dniach po zamachu i śmierci prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, gdy zrozpaczona kobieta zrozumiała, że nie może się załamać. Że musi przypilnować, by jej zamordowany mąż miał godny pogrzeb, który miliony ludzi zapamiętają na zawsze. Bo tak również tworzy się mit. Tu wielką rolę stworzyła Natalie Portman.

Zagra w kolejnym filmie nominowanego do Oscara reżysera Pabla Larraína, biografii o słynnej śpiewaczce operowej Marii Callas. A przed rokiem Larrain pokazał „Spencer” - film o Lady Dianie, zdradzanej, nie mogącej się odnaleźć w pełnej pozorów dworskiej etykiecie, popadającej w depresję i szaleństwo. W tytułowej roli znakomitą kreację stworzyła Kristen Stewart.

- Możliwość połączenia moich dwóch najbardziej głębokich i osobistych pasji, kina i opery, była długo wyczekiwanym marzeniem” – powiedział Larraín o swoim nowym filmie „Maria”. – „Zrobienie tego z Angeliną, niezwykle odważną i ciekawą artystką, to fascynująca okazja. Prawdziwy prezent” – mówi Pablo Larrain.

- Bardzo poważnie traktuję odpowiedzialność pokazania życia i spuścizny Marii – komentuje z kolie Angelina Jolie. – Zrobię wszystko, by sprostać wyzwaniu. Pablo Larraín to reżyser, którego podziwiam od dawna. Możliwość opowiedzenia z nim historii Marii według scenariusza Stevena Knighta to marzenie”.

Kristen Stewart za rolę księżnej Diany oraz grająca Jackie Natalie Portman zdobyły za swoje kreacje nominacje do Oscara. Angelina Jolie reżyserowana przez Larraina ma pewnie szansę powtórzyć ich sukces.