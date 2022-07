Spacey złożył zeznania w czwartek podczas przesłuchania w sądzie w Londynie.

Były gwiazdor serialu "House of Cards", który prowadził londyński teatr Old Vic w latach 2004-2015, jest oskarżony o dokonanie czterech napaści seksualnych i doprowadzenia osoby do zaangażowania się w penetracyjną aktywność seksualną bez zgody.

Do zdarzeń miało dochodzić w Londynie między marcem 2005 a sierpniem 2008 roku i w zachodniej Anglii w kwietniu 2013 roku. Ofiary są obecnie w wieku 30 i 40 lat.

Toczące się postępowanie jest pierwszą szansą dwukrotnego zdobywcy Oscara na odpowiedzenie na stawiane zarzuty. Jego prawnik powiedział wcześniej, że Spacey "stanowczo zaprzecza" oskarżeniom.

Spacey uzyskał pozwolenie na powrót do Stanów Zjednoczonych po wstępnym przesłuchaniu w zeszłym miesiącu. Oczekuje się, że w czwartek sędzia ustali termin jego procesu.

Spacey zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za film "Podejrzani" z 1995 roku oraz Oscara dla aktora pierwszoplanowego za film "American Beauty" z 1999 roku.

Jego kariera uległa gwałtownemu zatrzymaniu w 2017 roku, kiedy aktor Anthony Rapp oskarżył gwiazdora o napaść na niego na imprezie w latach 80., kiedy Rapp był nastolatkiem. Spacey zaprzeczył zarzutom.