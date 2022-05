Zawsze uważałem, że jeśli kiedykolwiek stanę za kamerą, to akcję filmu umieszczę w świecie gastronomii, gdyż jest to miejsce wprost do tego stworzone" – wyznał w jednym z wywiadów Philip Barantini, brytyjski aktor, który został reżyserem. Jak powiedział, tak zrobił. W 2019 r. zrealizował krótkometrażówkę „Boiling Point", przenosząc widza za kulisy funkcjonowania restauracji. Doskonale wiedział, jak opowiedzieć tę historię – w młodości, chcąc sobie dorobić, rozpoczął pracę w knajpie, by po dziesięciu latach awansować na stanowisko szefa kuchni. Zmagając się w przeszłości z licznymi trudnościami natury osobistej i uzależnieniami, rozumiał, że w centrum anegdoty musi umieścić człowieka, którym sam niegdyś był. Gdy „Boiling Point" okazało się sukcesem, postanowił rozwinąć utwór do pełnometrażowej wersji. I tak oto, tuż przed tym, gdy cały glob znalazł się na wywołanej przez pandemię koronawirusa kwarantannie, powstał – działający niczym szwajcarski zegarek – „Punkt wrzenia".