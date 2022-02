„Żegnaj Monico Vitti, żegnaj królowo włoskiego kina. Dziś jest naprawdę smutny dzień, straciliśmy wspaniałą artystkę i wspaniałą Włoszkę” – napisał w oświadczeniu minister kultury Dario Franceschini.

Reklama

Vitti zdobyła międzynarodową sławę nagrodzonym w Cannes dramatem z 1960 r. „L'Avventura” („Przygoda”). Zachwyciła rolą rolą Claudii, chłodnej kobiety z zamożnego towarzystwa, która rozwija romans z chłopakiem swojej zaginionej przyjaciółki. Później wzięła jeszcze udział w innych produkcjach Antonioniego, min. "Nocy", "Zaćmieniu" i "Czerwonej pustyni".

Urodzona w Rzymie 3 listopada 1931 roku, Vitti – której prawdziwe nazwisko brzmiało Maria Luisa Ceciarelli – odkryła swoją pasję do teatru podczas II wojny światowej, kiedy zabawiała rodzinę lalkami, by rozładować nudę. - Gdy spadały bomby, kiedy musieliśmy kryć się w schronach, mój młodszy brat i ja improwizowałyśmy małe sztuki, by bawić otaczających nas ludzi – opowiadała po latach.

Po ukończeniu w 1953 r. rzymskiej Narodowej Akademii Sztuk Dramatycznych rozpoczęła karierę teatralną, wyróżniając się talentem komicznym.

Zauważył ją Antonioni, z którym szybko nawiązała artystyczną i sentymentalną relację. - Miałam szczęście, że rozpoczęłam karierę z człowiekiem o wielkim talencie, który był jednocześnie duchowy, pełen życia i entuzjazmu - mówiła Vitti w wywiadzie dla włoskiej telewizji w 1982 roku.

Reklama

Aktorka, cierpiąca na chorobę Alzheimera, w ostatnich latach wycofała się z życia publicznego.