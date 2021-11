Złotą Żabę festiwalu EnergaCAMERIMAGE dostał operator Robbie Ryan za zdjęcia do filmu „C’mon, c’mon”. Reżyser Mike Mills odebrał Złotą Statuetkę.

„Stosując pozornie proste metody operatorskie autorowi udało się wejść w symbiotyczną relację z emocjonalną prawdę bohaterów. To ten rodzaj kina, który porusza duszę” – uzasadniali swoją decyzję jurorzy.

Właśnie rozmawiałem z Kazikiem Suwałą, który powiedział mi, że nasz film zdobył nagrodę publiczności, która jest fantastycznym wyróżnieniem, a także Złotą Żabę. Kurczę, jestem zachwycony. Chciałbym być z wami, ale kręcę film w Budapeszcie i z powodu przepisów covidowych nie mogę podróżować. Cudownie byłoby znaleźć się z wami w Toruniu, wypić wściekłego psa na uspokojenie po usłyszeniu tych wieści — powiedział dziękując organizatorom Camerimage, „jednego z najlepszych festiwali na świecie” oraz swojej ekipie.

Srebrna Żaba przypadła Bruno Delbonnelowi za zdjęcia do „Tragedii Makbeta” Joela Coena.

„Jesteśmy pod wrażeniem śmiałości i twórczej wizji autora zdjęć Zapadł nam w pamięć minimalizm obrazu, a sam film wyznacza nowe drogi dla twórczości operatorskiej” - stwierdzili członkowie jury.. Delbonnel zdążył już wyjechać z Torunia, ale i on przysłał nagranie z podziękowaniami:

„Jesteśmy w trakcie przygotowań do filmu z Alfonso Cuaronem. Robimy zdjęcia we dwójkę, razem Emmanuelem Chivo Lubezkim. Jesteśmy razem na planie, patrząc na to samo. Kiedy Chivo mówi: Zrobimy to tak”, ja odpowiadam: „Co? Naprawdę? To nie ma sensu”. On wtedy pyta: „A jak ty byś to zrobił?” Odpowiadam, a on krzyczy: „Co? To nie ma sensu”. Chcę przez to powiedzieć, że wszyscy jesteśmy różni i nie ma tu ani wygranych ani przegranych. Nikt nie jest lepszy od drugiego. Chciałbym pogratulować wszystkim autorom zdjęć filmów ze wszystkich sekcji. Ponieważ piękno naszej pracy polega na tym, że inaczej postrzegamy świat i co innego jest dla nas ważne. Dziękuję na nagrodę. Praca z Joelem Coenem i ekipą z Los Angeles była dla mnie zaszczytem.

Brązową Żabę odebrał Greig Frazer za zdjęcia do „Diuny” - filmu, w którym zdaniem jurorów, dzięki mistrzowskiej kontroli operatorskiego rzemiosła udało się zbudować monumentalny świat będący jednocześnie intymną symbiozą natury i światła.

— Chciałbym podziękować Markowi Żydowiczowi i Kazikowi Suwale za stworzenie imprezy, która jest dla mnie najważniejszym punktem na festiwalowej trasie. Oglądając nagrodzone tu obrazy kolegów zawsze obcuję ze wspaniałym kunsztem sztuki operatorskiej. To, że mogę tu spotkać swoich kolegów po fachu jest dodatkowym plusem. Dziękuję kolegom-operatorom, którzy bardzo mi pomogli. Przede wszystkim jednak dziękuję Denisowi Villeneuve’owi. To człowiek o wielkiej wizji kina, dla którego ten projekt był spełnieniem jego marzeń.

W konkursie filmów polskich nagrodę otrzymali reżyser Piotr Domalewski i operator Piotr Sobociński jr za film „Hiacynt”

Pełną listę nagród można znaleźć na stronie www.camerimage.pl