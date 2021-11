Na czele jury, które przyzna w tym roku Złote i Srebrne Żaby w konkursie głównym stanie artysta o wyjątkowej wrażliwości wizualnej, którego filmy wielokrotnie były pokazywane na poprzednich edycjach festiwalu.

Czuło się to już w jego fabularnym debiucie „Duma i uprzedzenie”, ale prawdziwie zachwycił jego drugi obraz „Pokuta”, oparty na powieści Iana McEwana. To ciągnący się latami melodramat, ale przede wszystkim opowieść o poczuciu winy. Czując zbliżającą się śmierć stara pisarka rozlicza się ze swoją przeszłością: jako trzynastolatka rzuciła fałszywe oskarżenie na ukochanego starszej siostry, a jej słowa zmieniły życie wielu ludzi. Zdjęcia Seamusa McGarveya, z początku landrynkowe i urzekające, stopniowo stawały się w tym filmie coraz bardziej mroczne, podkreślając chaos i rozpacz.

Do literatury i historii wrócił też Wright w „Annie Kareninie”. Jego znakomitym obrazem historycznym okazał się „Czas mroku”, w którym sportretował brytyjskiego premiera Winstona Churchilla w bardzo trudnym momencie II wojny światowej, gdy Niemcy spychali wojska alianckie do morza, na plaży w Dunkierce uwięzionych zostało tysiące alianckich żołnierzy. I Churchill wziął na siebie pełną odpowiedzialność za losy narodu. Film dostał sześć nominacji do Oscara – dwie z nich za rolę Gary’ego Oldmana i za charakteryzację, zamieniły się w statuetki.

Ma też Wright na swoim koncie obrazy współczesne jak „Solista”, gdzie dziennikarz odkrywa na ulicy bezdomnego muzyka o wielkim talencie, thriller „Hanna” czy dramat kryminalny o cierpiącej na aerofobię kobiecie „Kobieta w oknie”.

W Toruniu Joe Wright pokaże swój ostatni film „Cyrano” – nakręconą w konwencji musicalu ekranizację sztuki „Cyrano de Bergerac” Edmonda Rostanda. W rolach głównych występują: Peter Dinklage, Haley Bennett oraz Kelvin Harrison Jr. Reżyser zapowie projekcję filmu razem z autorem zdjęć Seamusem McGarveyem oraz aktorką Haley Bennett.