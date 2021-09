Na ten film przyszło nam poczekać półtora roku. Miał wejść na ekrany w marcu 2020 roku. Pandemia wsadziła go na półkę. Producenci i dystrybutorzy ustalili kolejną datę: listopad 2020, potem podali kolejną: kwiecień 2021. Ale Covid wciąż nie odpuszczał. Premierę przesuwano jeszcze dwa razy. I wreszcie jest. Na czerwonym dywanie zjawiła się cała ekipa. Oczywiście współczesny, zmęczony, czasem wręcz przegrany agent 007 czyli Daniel Craig, który zapowiedział już, że to jego ostatni występ w tej roli. Zapytany o najmilsze wspomnienia, o to, za czym będzie tęsknił po wycofaniu się z produkcji, odpowiedział: „Za wspaniałymi ludźmi, z którymi pracowałem, którzy są najlepsi w tym biznesie”. Razem z Craigiem przed Albert Royal Hall paradowali aktorzy: Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas, Ben Whishaw i Naomie Harris, reżyser Cary Joji Fukunaga, Billie Eilish, której tytułowa piosenka „No Time To Die” zdążyła już zdobyć nagrodę Grammy. Byli producenci Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, a także przedstawiciele MGM i Universalu. I wszyscy oni żegnali Craiga. „On stworzył Bonda, którego może zaakceptować moja generacja” - stwierdziła Seydoux. „Będzie nam go brakowało – dodawał Wilson. – On zagrał bohatera, ale wlał w niego dużo człowieczeństwa”.

Na premierze wśród honorowych gości znaleźli się członkowie rodziny królewskiej: książę William i Kate Middleton, książę Karol i Camilla Parker-Bowles. Wszyscy goście przy wejściu mieli sprawdzane paszporty Covidowe, ale – jak donosili dziennikarze – na widowni Royal Albert Hall panowała już bardzo niepandemiczna atmosfera: nikt nie używał maseczek ani nie zachowywał dystansu.

Projekcja zaczęła się o godzinie ósmej wieczorem. Podobnie jak w wielu innych miejscach w Londynie i na świecie, m.in. na festiwalu filmowym w Zurichu. Film trwa 163 minuty, jest najdłuższym „Bondem” z całej serii, dziś już liczącej 25 tytułów.

Od jutra „Nie czas umierać” trafi do kin w Wielkiej Brytanii, ale też Brazylii, Niemiec, Włoch, Japonii, Meksyku i Hiszpanii. Premiera na wielkim rynku chińskim przewidziana jest na 29 października. W Polsce film wejdzie na ekrany już w piątek, 1 października. Eksperci szacują, że w najbliższych dniach „Nie czas umierać” zarobi na światowych rynkach ok. 90 mln dolarów. Byłby to wielki sukces czasów pandemii.