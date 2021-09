Beatyfikacja Matki Czackiej jest możliwa dzięki uznaniu przez Watykan cudu, który miał miejsce w małej miejscowości na Kurpiach. Ciężko ranna po zawaleniu się huśtawki dziewczynka miała zmiażdżoną czaszkę i według opinii lekarzy nie powinna żyć. Dzięki modlitwie sióstr i wielu innych osób do Matki Czackiej mała Karolina wyszła na własnych nogach ze szpitala po 63 dniach, a w tym roku zdała maturę. Opowiada o tym film Piotra Górskiego.

Jego bohaterka urodziła się jako Róża Maria Czacka w 1876 r. w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. W wieku ośmiu lat wskutek upadku z konia zaczęła coraz bardziej tracić wzrok. Okazało się to jednak nie tyle ograniczeniem, ile inspiracją w dalszym życiu. Opanowała alfabet Braille'a, kształciła się, podróżowała.

Mając 41 lat, przywdziała habit franciszkański i złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię zakonne: siostra Elżbieta od Ukrzyżowania Pana Jezusa. Ale to był tylko kolejny początek. Założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a także Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i opiekowała się niewidomymi. Na początku XX wieku w podwarszawskich Laskach powstała znakomita do dziś szkoła dla niewidomych dzieci, ucząca ich funkcjonowania w świecie ludzi widzących. Tam Matka Czacka zmarła w 1961 r.

Laski są pomnikiem matki Czackiej i ważną częścią historii Polski i polskiego katolicyzmu. Krzysztof Zanussi

– Tytuł filmu „Widzieć w ciemności" został zaczerpnięty z nauczania matki Czackiej – wyjaśnia Piotr Górski. – W filmie pada zdanie, że to, co najważniejsze, często jest niewidoczne dla oczu. Oczami nie wszystko widzimy. I w tym zdaniu kryje się klucz do zrozumienia Lasek. To miejsce stworzono dla niewidomych nie tylko na ciele, ale i na duszy.

– Laski – mówi w filmie Krzysztof Zanussi – są pomnikiem matki Czackiej i ważną częścią historii Polski i polskiego katolicyzmu. A prymas Wyszyński powiedział o tym miejscu: „Nauczyłem się chodzić zaprogramowanymi chodnikami, a tu wszyscy chodzą na przełaj". O fenomenie Lasek opowie Maja Komorowska, siostry współtworzące to miejsce, a także starsi (pamiętający matkę Czacką) i młodsi wychowankowie Lasek.

Wiele archiwaliów zostanie pokazanych po raz pierwszy. Widzowie zobaczą jedyne istniejące nagranie filmowe z matką Czacką i dowiedzą się o jej wkładzie w spolszczenie alfabetu Braille'a.

Emisja filmu „Widzieć w ciemności" w dniu beatyfikacji w niedzielę 12 września w TVP 1. Później będzie można oglądać na vod.tvp.pl