Rozwój nowych technologii przesądzi o konkurencyjności Europy

– Mamy w Polsce znakomitych specjalistów IT, dobrą kulturę pracy. Specjalistów od sztucznej inteligencji jest już trochę mniej, a jeśli są, wybierają ścieżkę kariery – czy to naukowej, czy w korporacjach – poza Polską – mówiła Lucyna Chwastowska, dyrektorka AGI Text-To-Speech reprezentująca firmę Amazon Development Center Poland.

To trzeba zmienić, tworząc system, który pozwoli im zostać w Polsce. – Myślę o możliwości pozyskiwania grantów, o stworzeniu przestrzeni przepływu innowacji z uczelni do biznesu. Uczelnie jako motory innowacji muszą być dofinansowane, mieć dostęp do chmury badawczej – wyliczała.

Konieczne jest wzmożenie wysiłku, by uczynić europejską gospodarkę bardziej innowacyjną. Zadanie nie jest proste, ale nie wolno z nim czekać. Pogłębia się bowiem przepaść między liderami a maruderami.

Lucyna Chwastowska zwróciła też uwagę, że powinny zostać opracowane plany i strategie dotyczące rozwoju innowacyjności, konieczny jest system zachęt dla mniejszych i średnich firm, by wdrażały innowacje. Podobne zachęty powinny być kierowane do administracji publicznej. Dostęp do chmury i klastra obliczeniowego powinien być otwarty dla każdej firmy.

Niezwykle ważnym elementem rozwoju innowacyjności jest również system kształcenia. Amazon uruchomił program stażowy dla absolwentów szkół średnich, w ramach którego pomaga młodym ludziom zmienić specjalność w kierunku takich specjalizacji, jak mechatronika czy robotyka. Za tym idzie oferta zatrudnienia m.in. w centrach logistycznych.

Lucyna Chwastowska podkreślała, że powinno się intensywnie myśleć nie tylko o edukacji na poziomie akademickim, ale też o zmianie kompetencji osób będących już na rynku pracy. Istotny jest też wkład dużego biznesu w rozwój technologii i konkurencyjności.