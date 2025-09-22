Polska w zielonej ofensywie: czy ma szanse wejścia na rynek wietnamski?

Jest ona kluczowa dla utrzymania tempa rozwoju, ponieważ kraj ten, z ponad 3 260 km wybrzeża, należy do najbardziej narażonych na zmiany klimatu.

Reklama Reklama

Polska, która sama przeszła proces modernizacji i posiada doświadczenie w technologiach zrównoważonego rozwoju, może odegrać istotną rolę jako partner doradczy i inwestycyjny, umacniając więzi polsko-wietnamskie i otwierając nowe perspektywy współpracy.

Wietnam w drodze do zeroemisyjnej przyszłości

W odpowiedzi na wyzwania klimatyczne rząd Wietnamu przygotował szereg dokumentów strategicznych, m.in. „National Adaptation Plan (2021–2030)”, „National Green Growth Strategy (2021–2030)”, „National Climate Change Strategy to 2050”. Ten ostatni łączy adaptację z redukcją emisji, przewidując szczyt emisji do 2035 r. i osiągnięcie net-zero w 2050 r.

Transformacja jednakże obejmuje również sektor prywatny: od 2025 r. wiele dużych firm musi prowadzić obowiązkowe inwentaryzacje emisji, a dane te stają się cennym narzędziem, ponieważ nie tylko pozwalają optymalizować zużycie energii, ale także zdobywać zaufanie partnerów zagranicznych. Ciekawą inicjatywą jest pilotażowy rynek kredytów węglowych, planowany od 2027 r. Pozwoli on firmom przeliczać każdą tonę CO₂, której uda się nie wyemitować lub usunąć z atmosfery, na potencjalny dochód.