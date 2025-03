Wietnam jako kierunek eksportu? Oto bariery i perspektywy

Wietnam wzmacnia swą pozycję na gospodarczej mapie świata dzięki dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu oraz rosnącej integracji z rynkami międzynarodowymi. Pomaga w tym członkostwo w regionalnych układach handlowych oraz umowy o wolnym handlu z dojrzałymi rynkami. Z tych pierwszych szczególnie istotne są: RCEP, strefa wolnego handlu dziewięciu państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Chin, Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Korei Południowe oraz transpacyficzne partnerstwo CPTPP. Dla polskich firm najważniejsze znaczenie ma jednak wietnamska umowa o wolnym handlu z Unią Europejską (EVFTA). W chwili jej wejścia w życie w 2020 r. Wietnam zliberalizował ponad 65 proc. stawek na przywóz towarów z UE, a pozostałe zobowiązania są realizowane w okresie przejściowym trwającym do 10 lat, czyli do 2030 r.

Wymiana handlowa Polska-Wietnam rośnie

Choć udział Wietnamu w całości eksportu Polski to jedynie ponad promil (0,15 proc.), to nasz eksport do Wietnamu stale rośnie. W pierwszym półroczu 2024 r. jego wartość wyniosła 270 mln euro, co oznacza wzrost o 8 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy udział w eksporcie mają produkty rolno-spożywcze (30 proc.) oraz maszyny i urządzenia (25 proc.). Wedle danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od stycznia do listopada 2024 r. eksport wyniósł 49,2 mln euro (ok. 212 mln zł). Powodzeniem na wietnamskim rynku cieszyło się mięso i podroby z drobiu, filety rybne, jelita i żołądki zwierzęce oraz podroby wołowe. Liczne wyzwania w eksporcie przekładają się na wyniki bilansu handlowego. Pomimo rosnącej wymiany handlowej między Polską a Wietnamem, w 2023 r. nasz kraj odnotował deficyt przekraczający 4 mld zł.

Wietnam - bariery w dostępie do rynku

Planując sprzedaż do Wietnamu należy uwzględnić bariery dostępu do tego rynku, które w zależności od sektora wymagają nakładów finansowych, pracy i czasu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że główne przeszkody dotyczą ochrony inwestorów mniejszościowych, procedur administracyjnych, własności intelektualnej, standardów audytu, barier pozataryfowych, procedur celnych oraz korupcji.

Szczególnie trudny jest eksport produktów zwierzęcych i mlecznych, który wiąże się z długotrwałymi procedurami zatwierdzania zakładów eksportujących oraz skomplikowanymi kontrolami weterynaryjnymi i sanitarnymi. To także ograniczenia na import zwierząt i produktów zwierzęcych, a uznanie kraju za bezpieczne źródło pochodzenia stanowi warunek dopuszczenia towarów na rynek. Procedury akceptacyjne są czasochłonne np. w przypadku jabłek trwają średnio trzy lata, a proces dotyczący borówek wciąż nie został zakończony.