Bartosz Łopiński: W międzynarodowym rozwoju firmy warto postawić na kulturę

Jak w tej logice mieści się centrum usługowe w indyjskim Pune?

Indie są dla nas bramą do świata ze względu na największą pulę talentów w dziedzinie IT dostępnych na globalnym rynku. W Polsce, która jest jednym z liderów europejskich, jeżeli chodzi o tzw. centra usług wspólnych dla biznesu, mamy około pięciuset tysięcy inżynierów w interesujących nas specjalnościach. Rynek indyjski jest pod tym względem co najmniej dziesięciokrotnie większy.

Nie chodziło o niższe koszty?

Kiedy otwieraliśmy centrum w Pune w 2017 r., Polska była bardzo efektywnym kosztowo miejscem. Nam chodziło o dostęp do talentów. Weszliśmy na rynek indyjski nie po to, żeby obniżyć koszty, tylko by w naszej drodze ku umiędzynarodowieniu działalności znaleźć najlepszych możliwych ludzi.

Stolicą usług IT w Indiach jest oczywiście Bengaluru, ale my szukaliśmy miejsca, które jest nieoczywiste dla branży IT, ale z bardzo dużym potencjałem rozwoju. Po naszych bardzo dobrych doświadczeniach z Lublinem stwierdziliśmy, że znajdziemy podobne miasto z dobrym zapleczem uniwersyteckim.

Dzięki polskim doradcom z doświadczeniem na rynku indyjskim trafiliśmy na Pune, które wtedy postrzegaliśmy jako taki właśnie Lublin Indii. Przez ostatnie siedem lat to miasto nieopodal Bombaju, będącego centrum indyjskiego biznesu, stało się 7-milionową metropolią, co pokazuje demograficzną i społeczną dynamikę Indii. Za każdym moim pobytem na subkontynencie indyjskim widzę rozwój sieci transportowej i innej infrastruktury, co jest priorytetem rządu centralnego Indii i stanowego w Maharasztrze. Klasa średnia rośnie jak na drożdżach.

W Europie ciągle pokutuje stereotyp, że firmy hinduskie oferują niższą jakość usług.

Wynika to głównie z różnic kulturowych i błędów w komunikacji. Przygotowując się do inwestycji w Indiach oprócz oczywistych badań rynku rozmawiałem też ze znajomymi o jakości pracy na subkontynencie. Jeden ze znajomych przedsiębiorców przyznał, że miał różne doświadczenia z pracownikami z Indii – zarówno trudniejsze, jak i bardzo pozytywne, bo najlepszych specjalistów znalazł w Indiach.

Konkurencja o pracowników w branży trwa w Indiach w najlepsze. Jak ich przyciągnąć do polskiej firmy?

Staramy się być lokalnie bardzo atrakcyjnym pracodawcą. Z Indii świadczymy usługi dla naszych międzynarodowych klientów i pozyskujemy klientów lokalnych. Taki układ jest atrakcyjny dla naszych pracowników. Do tego dochodzi europejski sposób organizacji zadań - dwa dni weekendu to bonus w sytuacji, kiedy w Indiach obowiązuje 6-dniowy dzień pracy.