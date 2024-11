Wielka Brytania pogłębia skłonność do współpracy z UE, w tym z Polską

Z danych przedstawionych przez brytyjskie Ministerstwo Biznesu i Handlu w raporcie opublikowanym 22 listopada br. wynika, że w brytyjsko-polskiej wymianie handlowej w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 r. w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem nastąpił wzrost o 5,8 proc., tj. o 1,7 mld funtów, do ogólnej wartości 30,6 mld funtów.

W tym dwunastomiesięcznym okresie Polska była 13. partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Zarówno w imporcie, jak w eksporcie około 70 proc. stanowiły towary, a ok. 30 proc. usługi – w przypadku importu był to dokładnie taki rozkład procentowy, zaś eksport charakteryzował się stosunkiem procentowym 71,4 w towarach do 28,6 w usługach.

Co eksportujemy do Wielkiej Brytanii?

Najpopularniejsze towary eksportowane przez Wielką Brytanię do Polski w okresie czterech kwartałów do połowy 2024 roku to: ropa naftowa, napoje i tytoń, samochody, agregaty prądotwórcze oraz maszyny specjalistyczne. Zaś najważniejszymi towarami importowanymi w tym czasie z Polski do Wielkiej Brytanii były: mięso i przetwory mięsne, pojazdy drogowe inne niż samochody, maszyny elektryczne, zboża oraz maszyny biurowe.

Najważniejszymi rodzajami usług eksportowanych z Wielkiej Brytanii do Polski w okresie czterech kwartałów do połowy 2024 roku były: pozostałe usługi biznesowe, podróże, transport, telekomunikacja, usługi komputerowe i informatyczne oraz usługi finansowe. Natomiast najpopularniejsze rodzaje usług importowanych w tym czasie z Polski do Wielkiej Brytanii to: pozostałe usługi biznesowe, podróże, transport, telekomunikacja oraz usługi komputerowe i informatyczne oraz produkcja.