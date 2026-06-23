Sklepy chcące omijać ten zakaz, często wykorzystują jeden z wyjątków w ustawie, zgodnie z którym w niedzielę otwarte mogą być m.in. czytelnie.

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W sklepie E.Leclerc w Szczecinie działa „czytelnia”

W niedzielę 31 maja 2026 r. uruchomiona została „czytelnia” w sklepie E.Leclerc przy ul. Rostockiej 15 w Szczecinie. Klienci mogą skorzystać z niej w każdą niedzielę w godz. 10–18. W tym samym czasie mogą również zrobić zakupy.

„Weź głęboki oddech, usiądź wygodnie i daj się porwać dobrej literaturze. Czekamy na Ciebie!” – zachęcała placówka na Facebooku w swoim wpisie z 31 maja. Dzień wcześniej informowała, że w strefie czytelniczej czekać będzie na klientów nie tylko wiele ciekawych książek, lecz także świeża kawa, słodkości z piekarni oraz strefa dla rodzin.

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Kolejny sklep E.Leclerc z „czytelnią”. Jest reakcja Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

W niedzielę 14 czerwca po raz pierwszy można też było odwiedzić „czytelnię” w sklepie E.Leclerc przy ul. Toruńskiej 1 w Radomiu. Kilka dni wcześniej placówka za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku poinformowała, że „czytelnia” otwarta będzie w każdą niedzielę w godz. 10–17. Sklep zachęcał do wypożyczania książek, a także do ich zakupu w atrakcyjnych cenach. Podawał jednocześnie, że w godzinach otwarcia „czytelni” klienci będą mogli również robić regularne zakupy w sklepie.

„Odwiedź otwartą czytelnię, a przy okazji zrób wygodne zakupy w sklepie. To idealne miejsce na spokojne popołudnie z książką i codzienne zakupy w jednym miejscu” – brzmiał fragment wpisu cytowany przez Wirtualną Polskę. Aktualnie wpisy dotyczące otwarcia „czytelni” zniknęły z mediów społecznościowych sklepu w Radomiu.

Informacja wywołała spore zainteresowanie zarówno lokalnych, jak i krajowych mediów. Sprawie przygląda się również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak informuje PortalSpożywczy.pl, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o wszczęcie pilnej kontroli w sklepie E.Leclerc w Radomiu oraz objęcie postępowania nadzorem.

Czytelnie w sklepach E.Leclerc. Sieć tłumaczy

Sieć E.Leclerc tłumaczy, że otwieranie „czytelni” to samodzielne decyzje przedsiębiorców prowadzących poszczególne sklepy. W oświadczeniu sieci cytowanym przez PortalSpożywczy.pl czytamy:

„W nawiązaniu do publikacji dotyczących funkcjonowania hipermarketu E.Leclerc w Radomiu w niedziele objęte ograniczeniami handlu, pragniemy podkreślić, że Grupa E.Leclerc w Polsce zrzesza niezależnych przedsiębiorców, którzy, prowadząc swoje placówki pod marką E.Leclerc, samodzielnie podejmują decyzje dotyczące bieżącej działalności swoich sklepów. Decyzja o uruchomieniu czytelni i funkcjonowaniu hipermarketu E.Leclerc w Radomiu w niedzielę niehandlową została podjęta wyłącznie przez podmiot zarządzający tą placówką. Model funkcjonowania E.Leclerc opiera się na autonomii i odpowiedzialności lokalnych przedsiębiorców, którzy, znając potrzeby swoich klientów oraz specyfikę lokalnego rynku, podejmują niezależne decyzje operacyjne”.