Co jeszcze pan by uregulował?

Kwestię wychodzenia ucznia do toalety. Nie potrafię wskazać ani momentu, ani jednego zdarzenia, które by doprowadziło do takiego zakazu. Zmienił się natomiast sposób postrzegania młodego człowieka. Dziś za wszystko, co dzieje się z młodym człowiekiem do pełnoletności, ktoś jest odpowiedzialny. Stąd to pilnowanie na każdym kroku. Proszę zwrócić uwagę, że coraz rzadziej mówi się o tym, że dziecko ma się czegoś nauczyć. Wymagamy, żeby zostało nauczone.

Teraz dzieci mają bardzo dużo różnych możliwości zajęć. Ale czy to się przekłada na taką większą samodzielność? Raczej nie.

Na zajęciach z nowego przedmiotu, edukacji obywatelskiej, dzieci mają uczyć się sprawczości.

To taka proteza, która się świetnie sprzedaje, choć moim zdaniem jest bezwartościowa, jest sprawczość profilu absolwenta, ponieważ trudno wykształcić sprawczość metodą świadomych posunięć pedagogicznych. Sprawczość to jest coś, co człowiek nabywa, podejmując działanie i widząc ich efekty. Ale działania muszą wypływać z siebie, a nie być wyreżyserowane z zewnątrz.

Coraz częściej mówi się też o tym, by zlikwidować świadectwa szkolne i pozostawić tylko na zakończenie jakiegoś etapu edukacji, np. ósmej klasy czy szkoły średniej. Co pan na to?

Zgadzam się z tym. Świadectwa poza świadectwami ukończenia szkoły moim zdaniem są kompletnie bez sensu.

Czy ktoś oszacował koszt wystawiania świadectw?

Nie wiem. Ale wiem, że nie ma nic tańszego w społeczeństwie od czasu nauczycieli i dyrektorów szkół.