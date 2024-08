– Większe znaczenie tożsamości narodowej wśród nauczycieli i dyrektorów szkół wynika w pierwszej kolejności z różnic pokoleniowych. Dla osób starszych te sprawy są bardzo ważne – mówi dr Zieliński i dodaje, że nie jest to jedyny czynnik wpływający na postrzeganie patriotyzmu przez uczniów. Wśród pozostałych wymienia kwestię cyfryzacji – w tym wpływ np. influencerów na to, co dla młodych ludzi jest istotne – czy nadmierny konsumpcjonizm oraz to, że rodzice mają dla dzieci zbyt mało czasu, by przekazać im podstawowe wartości. Jest to widoczne zwłaszcza wśród uczniów klas siódmych i ósmych, kiedy bardzo zmieniają się zainteresowania i wartości młodych ludzi.

Czy młodzi ludzie walczyliby dziś tak, jak ich rówieśnicy w Powstaniu Warszawskim?

Czy to oznacza, że gdyby dziś wybuchło Powstanie Warszawskie, młodzi nie stanęliby do walki? – Jestem pewny, że by walczyli za Polskę. W takich momentach nasz naród potrafi się jednoczyć i dzieci kształtowane są właśnie w tym duchu. Wystarczy spojrzeć na to, jak Polacy, w tym także dzieci i młodzież, zjednoczyli się w pierwszych dniach po wybuchu wojny w Ukrainie, by wspólnie pomagać uchodźcom. Jestem pewien, że w każdej sytuacji kryzysowej stanęliby w obronie ojczyzny – podsumowuje dr Zieliński.