Jak można było te pieniądze wydać lepiej?

Proszę zwrócić uwagę na sprawę laptopów dla czwartoklasistów. Problem w tym, że twórcy tego programu mieli najpierw pomysł wyborczy, chcieli coś dać, a dopiero później zastanawiali się co i w dodatku, jak to zapisać w KPO. Wymyślili więc rozdawanie laptopów dzieciom, ale nie przygotowali strategii ich wykorzystania. To po prostu był prezent wyborczy czy – jak kto woli – kiełbasa wyborcza.

Przemysław Czarnek nie zastanawiał się nad tym, w jaki sposób wykorzystać ten sprzęt do celów edukacyjnych, nie zadbał o bezpieczeństwo cyfrowe ani o higienę cyfrową dzieci. Nie zapewniono dostępu do cyfrowych podręczników. W zasadzie można powiedzieć, że rozdano zabawki, z którymi uczniowie mogli zrobić, co chcieli.

Jak wy chcecie ten program poprawić?

Powołałam Radę ds. Informatyzacji Edukacji. Są w niej ludzie zajmujący się m.in. cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem dzieci w sieci i osoby znające się na sztucznej inteligencji. To świetni eksperci, z których udziałem zostanie wypracowana strategia postępu technologicznego w szkołach. To są ludzie, którzy znają się na cyfryzacji, a nie PR-owcy, którzy patrzą, co się opłaca wyborczo. Wydali 1,2 mld zł z KPO, które zresztą za rządów PiS zostało zablokowane.