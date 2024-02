Pod koniec stycznia do konsultacji trafił projekt nowelizacji dotyczącej prac domowych, w którym znalazły się między innymi zapisy prowadzące do rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki. Jak zaznaczono, nie są to zajęcia obowiązkowe – uczeń może bowiem uczęszczać zarówno na religię i etykę, jak i nie chodzić na żadne z tych zajęć. "Zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" - podkreślono. Minister edukacji, Barbara Nowacka już w grudniu zapowiadała także „ograniczenie lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa”. Mówiła między innymi, że ”dwie godziny lekcji religii to jest przesada, bo mają tej religii dzieci więcej niż innych przedmiotów”.

Reklama

Do sprawy odniosła się w oświadczeniu Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, która wyraziła "sprzeciw wobec zapowiedzi zmian dotyczących organizacji lekcji religii w szkołach”.

KEP: Wszelkie zmiany odnośnie organizacji lekcji religii winny dokonywać się zgodnie z prawem

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraziła zaniepokojenie i sprzeciw wobec zapowiedzi zmian dotyczących organizacji lekcji religii w szkołach. „Wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi” – napisali członkowie Komisji w opublikowanym oświadczeniu.

Członkowie Komisji przypomnieli m.in. „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Mówi ono o tym, że do redukcji wymiaru godzin może dojść jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych (§8)”.