Kuratorium tłumaczyło, że procedura przeniesienia z jednej szkoły do drugiej nie kończy się wydaniem decyzji o skreśleniu z listy uczniów. A skoro odwołanie nie dotyczy decyzji, to jest niedopuszczalne.

Czy można zaskarżyć pismo o przeniesieniu dziecka do innej szkoły?

Ta argumentacja nie przekonała ojca. Zaskarżył postanowienie kuratora, ale przegrał. Najpierw racji skarżącemu nie przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Zgodził się z urzędnikami, że sporne pismo nie jest decyzją administracyjną, od której skarżący mógł w sposób skuteczny wywieść odwołanie.

Jak zauważył sąd jest to wyłącznie informacja o tym, do jakiej szkoły aktualnie uczęszcza syn skarżącego oraz o przeniesieniu dokumentów do nowej szkoły. I nie może być interpretowana jako dorozumiana decyzja o skreśleniu z listy uczniów. Zwłaszcza, że pismo zostało podpisane przez sekretarz szkoły, a nie dyrektora.

Do podobnych wniosków doszedł też NSA. Zapewnił, że pochyla się nad sprawą każdego obywatela i w tym przypadku w tle dostrzega konflikt rodzinny. Niemniej w ocenie sądu skarżący wybrał niewłaściwe narzędzie prawne do dochodzenia swoich racji.

NSA przypomniał, że każdy organ w państwie musi trzymać się litery prawa. W spornej sprawie dyrektor szkoły nie wydał decyzji o skreśleniu z listy uczniów, która co do zasady ma charakter karny. Było to zwykłe przeniesienie dziecka do innej szkoły, a nie sankcja np. za złe zachowanie. Co więcej było to wykonanie wyroku sądu rodzinnego, który zezwolił matce na zmianę szkoły dla dziecka.