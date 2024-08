Zreformujmy nauczanie. Niech polscy uczniowie uczą się przedsiębiorczości

Zawsze chyba jednak warto uczyć się od innych?

Oczywiście, zwłaszcza tych stawiających na technologię dużo śmielej niż my. Przedsiębiorczości trzeba się nauczyć. A ja, mając dziecko w szóstej klasie podstawówki, nie widzę w programie nauczania jakichkolwiek zajęć, które mogłyby mu przybliżyć tę kwestię. Uczniowie dowiadują się, ile procent papryki na świecie wyprodukowały Węgry, a nie wiedzą, jak robić projekty, współpracować z innymi, jak szukać technicznych rozwiązań problemów, dzielić się zadaniami. Kiedy jako studenci trafiają na uczelnię, dziwią się, że przedmiotu nie zaliczą, pisząc wypracowania czy kolokwium. Zachęcamy ich do zakładania start-upów, tłumaczymy, że nie muszą one przekształcić się w wielkie firmy – ważne, żeby znali narzędzia, potrafili je wykorzystywać, zobaczyli, jak one działają, poznali swoje silne strony i poznali innych ludzi. Muszą nauczyć się pracować w zespołach, budować te zespoły i dbać o ich rozwój. A potem i tak się zdarza, że ich „małymi pomysłami” interesują się founderzy i nagle pojawia się szansa, żeby stworzyć z nich coś większego.

Młodzi informatycy chcą rozkręcać własne firmy czy wybierają duże korporacje?

To zależy: niektórych praca na własny rachunek nakręca jeszcze bardziej, inni chcą stać się częścią stabilnego przedsiębiorstwa, bo to zapewnia im psychiczny komfort. Warto też dodać, że duże firmy tworzą czasem centra badań i rozwoju czy kreowania innowacji, więc wybór korporacji wcale nie oznacza zamknięcia ścieżki przedsiębiorczości. Wystarczy zajrzeć do statystyk publikowanych przez GUS – wiele branż, tradycyjnych i pozornie mało elastycznych, zmierza właśnie w kierunku innowacyjności. Inna grupa absolwentów znajduje swoje miejsce w start-upach, które z samej definicji są młodymi organizacjami. A z młodości się wyrasta, z czasem przeradzają się one w organizacje, niekiedy w wielkie korporacje. Taką ścieżkę rozwoju pokonało np. Booksy czy Giganci Programowania – początkowo inicjatywa studentów Politechniki Warszawskiej, a aktualnie sprawne przedsiębiorstwo działające na zagranicznych rynkach, według informacji ze strony internetowej już w 13 państwach.

Z jakimi problemami muszą liczyć się zakładający firmę?