Dzieci na oddziałach psychiatrycznych. Resort zmienia organizację nauki

– Długofalowo brak tworzenia oddziałów specjalnych w oddziałach dziennych jest mniej korzystny dla leczenia pacjenta. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym w oddziałach dziennych dziecko ma możliwość przepracowywania indywidualnych traum i problemów, ale i zdobywa wiedzę i umiejętności społeczne – wskazuje Karolina Szkwarska.

Łatwiej zneutralizować lęk dzieci przed szkołą

Lek. med. Katarzyna Wojciechowska, konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, zwraca uwagę, że najczęściej powodem hospitalizacji psychiatrycznej u dzieci i młodzieży (w czasie roku szkolnego), są właśnie trudności edukacyjne, szkolne lub lęk przed szkołą.

– Największe obłożenie szpitali występuje w czasie roku szkolnego, natomiast w okresie wakacyjnym liczba dzieci spektakularnie spada – podkreśla. Natomiast w trakcie nauki na oddziale dzieci i młodzież dzięki pomocy nauczycieli, posiadających dodatkowe kompetencje, mają możliwość nadrobienia zaległości szkolnych i systematycznej nauki, co w konsekwencji zmniejsza lęk przed powrotem do szkoły po zakończeniu hospitalizacji (ta ostatnia trwa do trzech miesięcy lub dłużej).

