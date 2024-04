Minister zapowiada powrót starego obowiązku w szkołach. Już od września

Minister zdrowia Izabela Leszczyna była pytana w programie "Gość Radia ZET" o realizację przedwyborczego zobowiązania Koalicji Obywatelskiej, dotyczącego przywrócenia opieki dentystycznej w szkołach.



Jak przypomina rozgłośnia, w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" widniała obietnica wprowadzenia bonu na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. KO deklarowała również: "Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych".



– Zwiększyliśmy wycenę świadczeń, szczególnie stomatologii dziecięcej i jestem przekonana, że to będzie jakiś krok – stwierdziła minister zdrowia na antenie „Radia Zet”.



Prowadzący program Bogdan Rymanowski dopytywał, czy do końca kadencji Sejmu we wszystkich szkołach podstawowych będą gabinety stomatologiczne? – Nie sądzę, by nasz konkret brzmiał, że w każdej szkole (będzie — red.) gabinet dentystyczny. Opieka stomatologiczna dla dzieci tak, ale zrealizujemy ją nie w sposób taki, że gabinet w każdej szkole, bo to jest nierealne – odpowiedziała Leszczyna.

Jednocześnie minister zapowiedziała, że we wrześniu rozpoczną się w szkołach przeglądy uzębienia dzieci. – Będziemy informować rodziców, gdzie można się udać do dentysty i jakie mają problemy – wyjaśniła szefowa resortu zdrowia.