Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były przyczyny podniesienia ceł na Koreę Południową przez Donalda Trumpa?

Jakie działania podjęła Korea Południowa w odpowiedzi na decyzję Trumpa?

Co mogło zaniepokoić Donalda Trumpa jeśli chodzi o realizację umowy handlowej zawartej przez USA z Koreą Południową?

O podniesieniu ceł nałożonych na Koreę Południową prezydent USA poinformował we wpisie w należącym do niego serwisie Truth Social.

Za co Donald Trump ukarał Koreę Południową podwyższeniem cła?

„Nasze umowy handlowe są bardzo ważne dla Ameryki. W przypadku każdej z tych umów działaliśmy szybko, aby zmniejszyć nasze cła zgodnie z poczynionymi ze mną ustaleniami. Oczywiście spodziewamy się, że nasi partnerzy zrobią to samo” – napisał Trump.

Następnie prezydent USA zauważył, że parlament Korei Południowej „nie wywiązuje się z porozumienia z USA”. „Prezydent Lee (Jae-myung – red.) i ja zawarliśmy świetną umowę dla obu krajów 30 lipca 2025 roku i potwierdziliśmy jej warunki, gdy byłem w Korei 29 października 2025 roku. Więc dlaczego koreański parlament jej nie zatwierdził?” – pytał amerykański prezydent.