Wyrzutnie rakiet Typhon pojawiły się w Japonii
Foto: REUTERS
Pociski Tomahawk mają zasięg – w zależności od wersji – od 1,2 do 2 tys. km, co oznacza, że wyrzutnie rozmieszczone w Japonii mogłyby precyzyjnie razić cele na wschodnim wybrzeżu Chin czy na rosyjskim Dalekim Wschodzie.
Wyrzutnie pojawiły się w Japonii w związku z mającymi potrwać dwa tygodnie ćwiczeniami Resolute Dragon, w których udział weźmie 20 tys. japońskich i amerykańskich żołnierzy, a także okręty wojenne i artyleria rakietowa.
– Korzystając z wielu systemów i różnych rodzajów amunicji, stwarzamy dylematy dla wroga – oświadczył płk Wade Germann, dowódca grupy zadaniowej, która jest przeznaczona do obsługi wyrzutni Typhon.
– Szybkość, z jaką (wyrzutnie Typhon) mogą być rozmieszczone, umożliwia umieszczenie ich na wysuniętych pozycjach, jeśli będzie to konieczne – dodał płk Germann. Wyrzutnie Typhon mają opuścić Japonię po zakończeniu ćwiczeń. Amerykański pułkownik nie ujawnił jednak, gdzie następnie zostaną przerzucone wyrzutnie, ani czy wrócą potem do Japonii.
W kwietniu 2024 roku wyrzutnie Typhon pojawiły się na Filipinach, co wywołało ostrą krytykę ze strony Pekinu i Moskwy, które oskarżyły USA o nakręcanie wyścigu zbrojeń.
Płk Germann nie chciał odpowiedzieć na pytanie dotyczące zestawu wyrzutni Typhon, który pojawił się w Japonii. Reuters podaje, że jeszcze pod koniec sierpnia wyrzutnie Typhon znajdowały się na Filipinach.
Chiny na razie nie skomentowały pojawienia się wyrzutni amerykańskich pocisków manewrujących pośredniego zasięgu w pobliżu swojego terytorium. Grant Newsham, z Japońskiego Forum Studiów Strategicznych, emerytowany pułkownik piechoty morskiej, zwraca jednak uwagę, że w przeszłości Tokio i Waszyngton nie decydowały się na rozmieszczenie tego typu uzbrojenia w Japonii z obawy o reakcję Chin.
Oprócz pocisków Tomahawk wyrzutnie Typhon mogą również wystrzeliwać pociski SM-6 zdolne razić okręty lub samoloty wroga.
