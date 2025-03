Przedłużające się opóźnianie orzeczenia wzmaga obawy i konflikt (...). Możemy spodziewać się, że sytuacja wykroczy poza psychologiczną wojnę domową i przerodzi się w rzeczywistą wojnę domową Lee Jae-myung, lider opozycyjnej Partii Demokratycznej

– Jako p.o. prezydenta zrobię, co tylko mogę, aby utrzymać stabilność administracji państwowej i (...) zabezpieczyć interes narodowy w obliczu wojny handlowej – podkreślił, nawiązując do nowej polityki celnej wprowadzanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Korea Południowa doświadczyła już wzrostu ceł na sprowadzane do USA stal i aluminium, a wkrótce może paść ofiarą ceł wzajemnych, które USA mają nałożyć na swoich partnerów handlowych, wyrównując poziom ceł na import towarów z tych krajów z obowiązującymi w nich cłami na import analogicznych produktów z USA.

Kryzys polityczny w Korei Południowej: Opozycja ostrzega przed wojną domową

75-letni Han zajmuje wysokie stanowiska w południowokoreańskiej polityce od trzech dekad, współpracując zarówno z konserwatywnymi, jak i liberalnymi prezydentami. Obecna opozycja zarzuca mu jednak, że nie zrobił wystarczająco wiele, by zablokować próbę wprowadzenia przez prezydenta Yoona stanu wojennego.

Lider Partii Demokratycznej Lee Jae-myung oświadczył, że decyzja Sądu Konstytucyjnego ws. Hana musi zostać zaakceptowana, wezwał jednak do jak najszybszej decyzji ws. Yoona, która umożliwiłaby przeprowadzenie przyspieszonych wyborów prezydenckich. Decyzja Sądu Konstytucyjnego ws. Yoona spodziewana jest w najbliższych dniach.

– Przedłużające się opóźnianie orzeczenia wzmaga obawy i konflikt (...). Możemy spodziewać się, że sytuacja wykroczy poza psychologiczną wojnę domową i przerodzi się w rzeczywistą wojnę domową – ostrzegł Lee, który według sondaży byłby faworytem wyborów prezydenckich.