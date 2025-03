Ukraiński parlamentarzysta apeluje do Wołodymyra Zełenskiego o przeproszenie Donalda Trumpa

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1105 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rada Najwyższa Ukrainy zwróciła się z apelem do Donalda Trumpa wyrażającym wdzięczność za dotychczasową pomoc i podkreślającym potrzebę pogłębiania ukraińsko-amerykańskiego partnerstwa. Tymczasem Donald Trump podjął decyzję o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Jak powiedział Honczarenko w rozmowie z BBC Cymru, Zełenski „powinien zachować się inaczej” w trakcie spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance’em. – To nie jest przedszkole, to nie jest boks. Tu chodzi o życie milionów ludzi – podkreślił. – Co jest ważniejsze – duma prezydenta Zełenskiego czy życie milionów ludzi, za których ponosi odpowiedzialność? Musi przeprosić – stwierdził.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem odbyło się w piątek w Gabinecie Owalnym i miało na celu omówienie dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. Kluczowym punktem rozmów miała być umowa dotycząca ukraińskich surowców mineralnych, która mogłaby stać się elementem przyszłego porozumienia pokojowego. Jednak zamiast konstruktywnego dialogu, doszło do ostrej wymiany zdań między Zełenskim a amerykańskimi przywódcami.

Według relacji mediów Trump i Vance naciskali na Zełenskiego, domagając się od niego większej wdzięczności za wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Po zakończeniu spotkania Trump opublikował na platformie Truth Social wpis, w którym skomentował incydent: „Zełenski może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój” – napisał.