Krytycy działań Trumpa uważają, że rozpoczęta właśnie wojna handlowa spowolni globalne tempo wzrostu gospodarczego i doprowadzi do wzrostu inflacji w USA.



Premier Justin Trudeau wezwał Kanadyjczyków, by bojkotowali amerykańskie towary

Trump przekonuje jednak, że wprowadzenie ceł było konieczne, by zahamować napływ imigrantów i narkotyków (przede wszystkim fentanylu) do Stanów Zjednoczonych, a także by pobudzić produkcję amerykańskiego przemysłu.



- W krótkiej perspektywie możemy poczuć trochę bólu i ludzie to rozumieją. Ale w dłuższej perspektywie Stany Zjednoczone były oszukiwane niemal przez każdy kraj na świecie – stwierdził amerykański prezydent.



Chiny i Kanada zapowiadają działania na arenie międzynarodowej przeciwko cłom Donalda Trumpa

Cła wprowadzone przez Trumpa wejdą w życie o północy (czasu wschodniego) we wtorek. Biały Dom nie wyjaśnia co dokładnie musiałyby zrobić Kanada, Meksyk i Chiny, by Stany Zjednoczone wycofały się z wprowadzenia ceł. Chiny zapowiedziały skargę na działania USA do Światowej Organizacji Handlu. Podjęcie działań na arenie międzynarodowej przeciwko cłom zapowiedziała też Kanada. Premier Justin Trudeau wezwał Kanadyjczyków, by bojkotowali amerykańskie towary.



Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oskarżyła USA, że te nie radzą sobie z problemem fentanylu i dodała, że problemu tego nie da się rozwiązać cłami. W poniedziałek Sheinbaum ma przedstawić szczegóły ceł odwetowych wprowadzonych wobec towarów z USA.