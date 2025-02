Tej produkcji nie da się ot tak, z dnia na dzień z powrotem sprowadzić do USA, jak sobie naiwnie wyobraża Trump. Bezpośrednim efektem jego działania będzie więc podniesienie cen aut – jak szacują amerykańscy fachowcy o 3 tys. dol. (dziś przeciętna cena auta sprzedanego w USA to 46 tys. dol.).

Wzrosną ceny nie tylko samochodów. W efekcie inflacja w USA (obecnie 2,9 proc.), która skłoniła Amerykanów do głosowania na Trumpa, znów przyspieszy, oddalając się od 2-proc. celu Fed. To najprawdopodobniej skłoni amerykański bank centralny do zmiany polityki i ponownego podnoszenia stóp procentowych (obecnie 4-4,25 proc.). W efekcie podrożeje kredyt i m.in. koszty hipotek obciążających konsumentów amerykańskich.

Kanada i Meksyk się bronią, a Europa boi się, że będzie następna

Jest już odpowiedź na pierwszą salwę w wojnie celnej Trumpa. O ile Chiny wskazały ostrożnie, że podejmą „niezbędne środki zaradcze w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów”, to prezydentka Meksyku już nakazała ministrowi gospodarki przygotowanie 25-proc. ceł, a Kanada przeszła do konkretów i od wtorku jej premier wprowadza 25-proc. cła na towary z USA o wartości 30 mld dol., a w ciągu 21 dni - kolejnych 125 mld. dol.

A Europa? Na razie Trump w naszą gospodarkę nie uderzył, choć w kampanii wyborczej groził karnymi cłami także UE. Bruksela i rządy europejskie starają się go udobruchać obietnicą zwiększenia importu LNG z USA, a także zakupów amerykańskiej broni.

O ile to pierwsze pomoże pozbyć się rosyjskiego gazu, który wobec embarga na paliwo z gazociągów, nadal płynie do UE w postaci skroplonej (LNG), to w kwestii broni słychać wiele głosów, że Europa powinna raczej wspierać i mocniej integrować własny przemysł zbrojeniowy, zwłaszcza że groźby Trumpa podważają wiarę w niezłomność więzów łączących nasz kontynent z amerykańskim sojusznikiem. Czy Trump będzie miał wobec UE podejście transakcyjne i w zamian za większy import z USA zostawi europejski eksport w spokoju? Tego nie wiemy.

Ekonomiści ostrzegają przed powtórką załamania z lat 30.

Wiemy natomiast dokąd może doprowadzić światową gospodarkę rozkręcająca się wojna celna, jeśli Trumpowego szaleństwa nie powstrzymają co bardziej przytomni Amerykanie. W latach 30. wzajemne podnoszenie taryf celnych zredukowało handel międzynarodowy aż o 40 proc. przyczyniając się do pogłębienia globalnego kryzysu gospodarczego.