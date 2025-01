Trump, który jeszcze jako prezydent-elekt zapowiadał wiele razy, że będzie sięgał po cła jako element nacisku na inne państwa, a także sposób na zmianę bilansu handlowego z tymi państwami, w handlu z którymi Stany Zjednoczone notują deficyt, w czwartek po raz kolejny stwierdził, że rozważa wprowadzenie karnych ceł wobec Chin.



Donald Trump o Chinach: Muszą przestać zabijać naszych obywateli

Wcześniej Trump mówił o 10-procentowym cle na wszystkie towary z Chin. W czasie swojej pierwszej kadencji Trump rozpoczął wojnę handlową z Chinami nakładając cła na część towarów sprowadzanych z Państwa Środka. USA importują z Chin towary o wartości ponad 500 mld dolarów.



25 proc. Taką wysokość mają mieć cła, które Donald Trump zamierza nałożyć na Kanadę i Meksyk

- Jeśli chodzi o Chiny, myślę o czymś, ponieważ wysyłają fentanyl do naszego kraju i ponieważ odpowiadają za setki tysięcy zgonów (w USA), więc Chiny skończą płacąc cła, również za to i jesteśmy w procesie ich nakładania – powiedział Trump. Fentanyl to silny lek przeciwbólowy wykorzystywany w anestezjologii i należący do grupy opioidów, który działa 100 razy silniej od morfiny. Środek ten jest nielegalnie wykorzystywany jako narkotyk, substytut heroiny. Ze względu na trudność we właściwym dawkowaniu często doprowadza do zgonu.