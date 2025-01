W czasie gdy Rutte był premierem Holandii, kraj ten nie osiągnął rekomendowanego przez NATO poziomu wydatków na obronność. Teraz jednak, jako sekretarz generalny NATO, Rutte – podobnie jak Trump – apeluje, by kraje Europy znacznie zwiększyły wydatki na ten cel.



Mark Rutte: Dzięki Donaldowi Trumpowi wydajemy na obronność więcej, ale wciąż za mało

- Częściowo także dzięki (Trumpowi), a może nawet w większej mierze dzięki niemu, widzimy wzrost wydatków w NATO po stronie europejskiej – stwierdził Rutte w Davos.



Obecnie największy odsetek PKB na swoje siły zbrojne przeznacza w NATO Polska

- Uważał po prostu, że to zły interes dla USA i że Europa w zasadzie finansuje swój model państwa socjalnego, swój system ochrony zdrowia, swój system emerytalny, poświęcając zbyt mało środków na obronność. Problemem jest, oczywiście, że jeszcze nie wszyscy przeznaczamy na to 2 proc. (PKB). To problem numer jeden. Problem numer dwa jest taki, że 2 proc. (PKB) nie wystarczy. To zdecydowanie za mało – mówił sekretarz generalny NATO.



- Dziś jesteśmy bezpieczni, ale NATO kolektywnie nie będzie się w stanie obronić w perspektywie 4-5 lat, jeśli będziemy trzymać się 2 proc. (PKB) - stwierdził Rutte.



Jakiego poziomu wydatków państw NATO na obronność oczekuje Donald Trump?

Donald Trump, jeszcze przed objęciem prezydentury apelował do europejskich państw NATO, które są najbardziej zagrożone przez Rosję, by wydawały na swoją obronność 5 proc. PKB. Pozostałe, według jego słów, powinny wydawać na ten cel 4 proc. PKB.