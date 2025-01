- Ja bym zapytał najpierw po co pan prezydent Andrzej Duda dokonał interwencji w postaci listu do pana premiera, choć są inne środki komunikacji. Zakładam, że posiadał tę wiedzę (że Netanjahu do Polski nie przyjedzie – red.) - odpowiedział Szejna.



Sprawa jest jasna, od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że szefem delegacji Izraela na uroczyste obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz będzie minister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szejna, wiceszef MSZ

- Polski rząd nie musiał wydać uchwały, żeby zapewnić delegacji Izraela bezpieczeństwo na terytorium RP, bo wszyscy mamy świadomość tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie – dodał.



Andrzej Szejna: Andrzej Duda jak Wojciech Szczęsny. Polska na interwencji nie zyskała

- List prezydenta wywołał problem, którego w tym momencie już nie było – mówił następnie Szejna. - Pan prezydent trochę się zachował jak Wojciech Szczęsny. W 56. minucie, kiedy Barcelona prowadziła 5:1, w tym momencie sfaulował Kyliana Mbappe, dostał czerwoną kartkę, zszedł z boiska, zaszkodził zarówno Barcelonie, jak i sobie. To samo zrobił pan prezydent. Polska na tej interwencji nie zyskała - przekonywał.



Czytaj więcej Prawo na świecie NRA o "immunitecie" dla Netanjahu: działania "niezwykle groźne i szkodliwe" Realizacją nakazu wydanego przez MTK zajmuje się sąd, a nie prezydent lub rząd, których działania naruszają zaufanie obywateli - stwierdza Naczelna Rada Adwokacka w uchwale. Chodzi o zapowiedzi, odczytywane jako nadanie "immunitetu" Beniaminowi Netanjahu, gdyby przybył on do Polski.

- Jeśli nagle list pana prezydenta zostaje opublikowany w Bloombergu i Times of Israel, to trzeba było dać taki sygnał - tak Szejna wyjaśnił wydanie uchwały przez polski rząd. A co z deklaracją premiera Donalda Tuska, który mówił, że rząd i tak nad taką uchwałą pracował? - Rząd pracował nad zapewnieniem bezpieczeństwa delegacji Izraela - odparł wiceszef MSZ.