Okręt włoskiej marynarki wojennej przywiózł imigrantów do Albanii

10 obywateli Bangladeszu i sześciu Egipcjan to pierwsi imigranci, którzy trafią do ośrodka recepcyjnego w Albanii, w ramach umowy między Włochami a Albanią. Umowa przewiduje, że w ciągu pięciu lat do dwóch takich ośrodków w Albanii ma trafić do 36 tys. imigrantów z Włoch rocznie (jednocześnie w Albanii nie będzie mogło przebywać więcej niż 3 tys. imigrantów z Włoch). To pierwsza taka umowa między krajem UE a państwem spoza Unii Europejskiej.



Których imigrantów Włosi będą wysyłać do Albanii?

Ośrodki recepcyjne w Albanii będą zarządzane przez Włochów, a na ich terenie obowiązywać ma włoskie prawo. Również personel tych obiektów stanowić będą Włosi. Imigranci będą oczekiwać w tych ośrodkach na rozpatrzenie ich wniosków o azyl.



Do Albanii mają trafiać imigranci-mężczyźni z krajów, które Włochy uważają za bezpieczne – a więc osoby, które mają niewielkie szanse na otrzymanie azylu we Włoszech. Rząd Giorgii Meloni liczy, że perspektywa odesłania do ośrodka w Albanii będzie zniechęcać imigrantów przed próbą dotarcia do Włoch.



W ubiegłym roku do Włoch dotarło 56 588 imigrantów z czterech krajów uważanych przez Włochy za bezpieczne – Bangladeszu, Egiptu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Tunezji. Wielu z nich, po trafieniu do ośrodków dla imigrantów we Włoszech, opuszczało je i próbowało szukać pracy w tym kraju lub przedostać się do położonych bardziej na północy państw UE.