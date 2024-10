Korea Północna wysadza w powietrze drogi do Korei Południowej (WIDEO)

W 2022 roku północnokoreańskie drony wtargnęły w południowokoreańską przestrzeń powietrzną i pojawiły się m.in. nad Seulem. Południowokoreańska armia nie była ich w stanie strącić przez kilka godzin – po incydencie Seul zapowiedział wzmocnienie potencjału kraju w zakresie zwalczania dronów.



Czy Korea Północna wpisała do konstytucji Koreę Południową jako „wroga numer jeden”?

Korea Północna i Południowa formalnie znajdują się w stanie wojny – konflikt z lat 1950-1953 zakończył się jedynie zawieszeniem broni.



Przed kilkoma dniami parlament Korei Północnej zmienił konstytucję kraju, choć szczegółów poprawek nie ujawniono. W styczniu tego roku Kim Dzong Un apelował, by z konstytucji wykreślić zapis o zjednoczeniu z Koreą Południową jako celu działań państwa oraz by wpisać do konstytucji południowego sąsiada jako „wroga numer jeden”.