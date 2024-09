- Rosja popełnia zbrodnie wojenne, atakując cele cywilne i wrażliwą infrastrukturę Ukrainy. Rakiety wystrzeliwują z bombowców, a te są na terytorium Rosji. Ofiara ma prawo się bronić i ma prawo do używania zachodniej broni do zapobiegania zbrodniom wojennym – odpowiedział na to samo pytanie Radosław Sikorski, podkreślając, że Polska pozostaje zwolennikiem wywierania presji na Rosję.



Sikorski zauważył, że zmasowane ataki Rosji na Ukrainę zagrażają też Polsce, która musi się temu przeciwstawić i jest to możliwe dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.



Antony Blinken w Kijowie i Warszawie

Kijów od miesięcy apeluje do Stanów Zjednoczonych i innych państw o zniesienie ograniczeń w stosowaniu broni do obszarów przygranicznych, uzasadniając, że Rosja atakuje cele, w tym w dużej części cywilne, z terytoriów położonych w głębi terytorium FR. Pod koniec sierpnia Ukraina przedstawiła Stanom Zjednoczonym listę celów, które chce zaatakować.



Dotychczas administracja Joe Bidena stanowczo sprzeciwiała się wydania takiego pozwolenia, ale ostatnie zmasowane ataki Rosji spowodowały, że USA zdają się wahać.



Po wizycie w Kijowie Blinken zapowiedział, że poinformuje prezydenta Joe Bidena o stanowisku władz Ukrainy w sprawie atakowania celów w głębi Rosji z użyciem amerykańskiej broni.