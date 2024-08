- Jaką zbrodnię popełniły? Czy zabiły Żyda? Czy strzelały do Żydów? Czy wystrzeliwały rakiety w stronę Żydów? Co zrobiły, aby na to zasłużyć? - pytał Khatab.



Izraelska armia nie skomentowała doniesień o śmierci dzieci w nalocie. Izrael wielokrotnie zaprzeczał, jakoby atakował cele cywilne w Strefie Gazy i podkreślał, że jego działania militarne w enklawie mają na celu zniszczenie Hamasu. Izrael oskarża jednocześnie Hamas, że ten wykorzystuje cywilów w charakterze żywych tarczy, czemu strona palestyńska zaprzecza.



Beniamin Netanjahu o rozmowach w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy: Są sprawy, w których nie możemy być elastyczni

Rozmowy o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem mają być prowadzone w tym tygodniu w Kairze, po dwudniowych negocjacjach w Dausze w ubiegłym tygodniu. Blinken liczy, że w czasie jego kolejnej wizyty na Bliskim Wschodzie dojdzie do przełomu.



Wojna Izraela z Hamasem trwa od 7 października 2023 roku, gdy Palestyńczycy niespodziewanie zaatakowali Izrael, zabijając ok. 1 200 osób i biorąc do niewoli 253 zakładników. W izraelskiej operacji odwetowej zginęło jak dotąd ponad 40 tys. Palestyńczyków – wynika z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Izrael twierdzi, że zabił 17 tys. bojowników Hamasu.