Cały plan porozumienia ogłosił pod koniec maja tego roku prezydent Joe Biden z inicjatywy Izraela. Jednak w trakcie wcześniejszych negocjacji premier Beniamin Netanjahu zaostrzał warunki, mimo iż Hamas był gotów do rezygnacji z pierwotnego żądania trwałego rozejmu, godząc się na czasowe przerwanie ognia w pierwszym etapie realizacji porozumienia.

Dylemat Beniamina Netanjahu. Premier Izraela forsował tezę „całkowitego zwycięstwa” nad Hamasem

Premier Izraela forsował tezę „całkowitego zwycięstwa” nad Hamasem, za co był krytykowany w Izraelu przez liczne środowiska, także przez ministra obrony Joawa Galanta. Zirytował również Joe Bidena. – Przestań wciskać mi bzdury – miał powiedzieć prezydent do Netanjahu w czasie jednej z niedawnych rozmów telefonicznych. Wydaje się, że premier zmienił obecnie zdanie, wysyłając negocjatorów do Dauhy.

Czytaj więcej analizy Obóz Bidena ma dość Netanjahu, ale nadal mu daje bomby Najostrzej niezadowolenie amerykańskich demokratów z polityki izraelskiego premiera wyraził ich lider w Senacie, domagając się rozpisania w Izraelu nowych wyborów. Netanjahu może doprowadzić do utraty władzy przez Bidena na rzecz Trumpa.

– Jest to nie tylko wynik presji wywieranej przez Amerykanów. Prawdopodobnie uznał, iż nie ma innej drogi do uwolnienia zakładników, jak tylko w wyniku porozumienia z Hamasem. Z drugiej strony pozwoliłoby to uniknąć odwetu Iranu o trudnych do przewidzenie konsekwencjach dla Izraela – mówi „Rzeczpospolitej” Awi Scharf z krytycznego wobec premiera liberalnego dziennika „Haarec”.

Przypomina, że zdecydowanie przeciwko jakiemukolwiek porozumieniu z Hamasem są dwaj skrajnie prawicowi ministrowie – bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gewir i finansów Bacalel Smotricz, których ugrupowania zapewniają premierowi Netanjahu większość rządową.

Do porozumienia między Izralem a Hamasem jest daleko

Obaj grożą wyjściem z koalicji rządowej, co oznaczałoby upadek rządu i nowe wybory. –Niewykluczone, że Netanjahu bierze pod uwagę nowe wybory w chwili, gdy zakładnicy będą już w Izraelu, co pozwoli mu liczyć na sukces wyborczy i zachowanie stanowiska premiera – tłumaczy Awi Scharf. Tym bardziej że od pewnego czasu notowania Netanjahu wykazują pewną poprawę.