Ukraina w NATO. „Język w czasie szczytu będzie jasny i mocny”

Wysoki rang ą przedstawiciel administracji USA mówił w piątek, że Sojusz w czasie szczytu w Waszyngtonie przekaże „ważne, nowe oświadczenia” w zakresie zwiększenia wsparcia wojskowego, politycznego i finansowego dla Ukrainy w ramach „pomostu do NATO” dla Kijowa.



Oficjalnie przedstawiciele administracji USA nie chcieli rozmawiać w poniedziałek o zapisach komunikatu końcowego ze szczytu NATO — podaje CNN.



- Skupiamy się na tym, co sojusznicy powiedzą o ścieżce Ukrainy do członkostwa w deklaracji ze szczytu. Język będzie jasny i mocny. Uzna trwające na Ukrainie wysiłki na rzecz reform i zademonstruje wsparcie sojuszników dla Ukrainy na jej ścieżce do członkostwa w NATO — powiedział jedynie doradca ds. Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, Michael Carpenter.



W piątek wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA mówił, że to co opisywane jest jako „pomost dla członkostwa w NATO i to, co Sojusz zaoferuje Ukrainie (w czasie szczytu) będzie dość istotne”. Zastrzegł, że „nie chodzi o plan, jak dostać się do NATO”, ale o utworzenie dowództwa w Wiesbaden, które ma koordynować wsparcie wojskowe dla Ukrainy. - To jest bardzo ważny wysiłek na rzecz tego, by Ukraina znalazła się w miejscu, w którym będzie w stanie przyjąć swoją rolę i wypełniać obowiązki w ramach Sojuszu od pierwszego dnia (członkostwa) - dodał.



- Pozwolę Ukraińcom mówić za siebie, ale sądzę, że rozumieją wartość tego, co NATO będzie robić w tym celu — podkreślił.