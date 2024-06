Natomiast przyczyniła się do zmian w Parlamencie Europejskim i doprowadziła do większego wyczulenia na kwestie lobbingu ze strony państw trzecich. Eurodeputowani muszą informować o wszystkich płatnych aktywnościach, za które wynagrodzenie przekracza 5 tysięcy euro. Mają zakaz przyjmowania prezentów o wartości przekraczającej 150 euro. Byli eurodeputowani nie mogą przez pół roku od zakończenia sprawowania mandatu zajmować się lobbingiem. Stracili też automatyczny dostęp do budynku PE — muszą teraz się rejestrować, jeśli chcą tam wejść. Lobbyści muszą się wpisywać do obowiązkowego rejestru. Zwiększono także przejrzystość spotkań z przedstawicielami państw trzecich i zakazano tworzenia nieformalnych grup przyjaciół takich państw.

