Pekin krytycznie odniósł się do inauguracyjnego przemówienia nowego prezydenta, w którym wezwał on Chiny do zaprzestania gróźb pod adresem Tajwanu. Lai podkreślił, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o przyszłości wyspy i odrzucił roszczenia Chin do objęcia Tajwanu swoimi rządami.



Chińska armia mówi wprost: Ćwiczenia wokół Tajwanu prowadzone są za karę

Chińskie Dowództwo Teatru Wschodniego poinformowało, że ćwiczenia połączonych chińskich sił, z udziałem wojsk lądowych, sił powietrznych i wojsk rakietowych, rozpoczęły się wokół Tajwanu o 7:45 rano w czwartek czasu lokalnego (1:45 czasu polskiego).



Ćwiczenia prowadzone są w Cieśninie Tajwańskiej, na północ, południe i wschód od Tajwanu, a także w pobliżu kontrolowanych przez Tajwan wysp Kinmen, Matsu, Wuqiu i Dongyin u wybrzeży Chin.



Jest to też (...) kara za separatystyczne akty tajwańskich sił niepodległościowych i ostrzeżenie przed mieszaniem się i prowokacjami sił wewnętrznych Fragment komunikatu chińskiego Dowództwa Teatru Wschodniego

Tajwański resort obrony potępił ćwiczenia i poinformował, że rozmieścił swoje siły wokół wyspy. Ministerstwo Obrony Tajwanu wyraziło pewność, że jest w stanie obronić swoje terytorium.



„Rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych (...) nie tylko nie przyczynia się do pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej, ale też podkreśla (chińską) militarystyczną mentalność” - głosi oświadczenie resortu.