- W programie takiego spotkania nie ma, natomiast wykluczanie go jest błędem — dodał.



Dopytywany o to czy do takiego spotkania dojdzie Siewiera odparł, że „nic mu nie wiadomo, by było przygotowywane”.



Wcześniej w rozmowie z RMF FM szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, pytany czy Kancelaria Prezydenta uruchamia obecnie kontakty z Donaldem Trumpem biorąc pod uwagę, że może on zostać kolejnym prezydentem USA, odparł: "Nie musimy uruchamiać kanału, bo one zawsze były. Prezydent Duda miał kontakt z Trumpem, ma, mamy kontakty z jego otoczeniem".

Na pytanie czy Andrzej Duda utrzymywał cały czas kontakty z Donaldem Trumpem Mastalerek odparł „oczywiście, że tak”.