- Nie celowalibyśmy i nie uderzali w konwój humanitarny celowo. Siły Zbrojne Izraela czegoś takiego nie robią. Musimy to zbadać, to właśnie robimy — zapewnił.



- Mamy do czynienia z wojną, która jest skutkiem brutalnego ataku Hamasu na Izrael, ataku, którego nie widzieliśmy od czasów Holokaustu. Będziemy robić wszystko co możliwe, by upewnić się, że pomoc humanitarna będzie docierać do ludności w Gazie — kontynuował Liwne.



- Nie powinniśmy zapominać, że Izrael i Polska, cały świat zachodni, stoją po tej samej stronie w bitwie między cywilizacją a barbarzyństwem — podkreślił.



Ambasador Izraela prosi wojewodę o pomoc w nawiązaniu kontaktu z rodziną polskiego wolontariusza, Damiana Sobola

Wcześniej Liwne napisał w serwisie X, że w rozmowie z wojewodą podkarpacką przekazał wyrazy „głębokiego smutku i kondolencje” z powodu śmierci w izraelskim ataku w Strefie Gazy Damiana Sobola z Przemyśla, wolontariusza organizacji World Central Kitchen.

„Poprosiłem Panią Wojewodę o pomoc w nawiązaniu kontaktu z rodziną pana Damiana. Niech spoczywa w pokoju” - dodał Liwne.