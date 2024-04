Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Szymon Hołownia: Izrael powinien przeprosić

- Mamy prawo, przyznając Izraelowi prawo do obrony swojego terytorium, oczekiwać, że cywile nie będą zabijani. XXI wiek, to wszystko czego doświadczyliśmy, czego doświadczył również naród izraelski, to jedno wielkie wołanie o bezpieczeństwo niewinnych cywili. Mamy prawo to twardo w rozmowach z Izraelem stawiać - stwierdził Hołownia.



- To byli ludzie, którzy nieśli pomoc potrzebującym, zginęli, zostali zabici jakby za to, że chcieli komuś pomóc. Tak nie może być, to się w głowie nie mieści — mówił też marszałek Sejmu.



- My nie jesteśmy wrogiem Izraela, dajemy moralne prawo, dlaczego mielibyśmy tego nie robić, jeśli są atakowani mają prawo się bronić. Ale ten wolontariusz nie atakował Izraela, żaden z nich nie atakował Izraela. Ich śmierć woła o sprawiedliwość - podsumował.



Radosław Sikorski o śmierci wolontariuszy z World Central Kitchen w Strefie Gazy: Jeśli to się potwierdzi, to Izrael jest winien przeprosiny i odszkodowania

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski mówił w Brukseli, że „jeśli potwierdzi się to, o czym donosi prasa izraelska, iż atak był rozmyślny, bo sądzono, że tam jest terrorysta”, to „wrażliwość etyczna” polskiego szefa dyplomacji „nie pozwala na poświęcenie życia siedmiu cywilów, aby zabić terrorystę, który nie stanowił bezpośredniego zagrożenia”. - Coś jest bardzo nie tak z izraelskimi zasadami użycia broni, a przypominam, że zabili też już własnych zakładników - dodał.



- Jeśli jest tak, jak donosi izraelska prasa, to Izrael jest winien rodzinom tych wolontariuszy przeprosiny i odszkodowanie — podkreślił szef polskiej dyplomacji.