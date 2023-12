Kim Dzong Un grozi atakiem atomowym. "Jeśli nas sprowokujecie"

Korea Północna informowała wcześniej, że test pocisku międzykontynentalnego miał pomóc w „ocenie gotowości północnokoreańskich sił atomowych, w obliczu wrogości USA".



Siostra Kim Dzong Una potępia Radę Bezpieczeństwa ONZ

W osobnym komunikacie siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, potępiła RB ONZ za zwołanie posiedzenia w sprawie próby rakietowej przeprowadzonej przez Koreę Północną. Podkreśliła ona, że kraj realizuje w ten sposób prawo do samoobrony. Jednocześnie zaapelowała do RB ONZ, by ta zajęła się „nieodpowiedzialnym zachowaniem” USA i Republiki Korei (Korei Południowej), które — jak przekonywała — doprowadzają do zwiększenia napięcia na Półwyspie Koreańskim przez „różne rodzaje prowokacji militarnych”.



Tymczasem USA, Korea Południowa i Japonia wydały w środę wspólny komunikat, w którym potępiły północnokoreańską próbę rakietową i wezwały Pjongjang do „dialogu bez warunków wstępnych”.



W środę USA, Korea Południowa i Japonia przeprowadziły wspólne ćwiczenia Sił Powietrznych, z udziałem bombowca strategicznego USA, w pobliżu Półwyspu Koreańskiego.