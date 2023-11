Jednak proces "wietnamizacji" wojny w Wietnamie, czyli przeniesienia jej ciężaru z armii USA na siły Wietnamu Południowego, był długi, krwawy i towarzyszyły mu zmasowane naloty na Wietnam Północny, a także naloty na sąsiednią Kambodżę.



W 1972 roku Kissinger oświadczył, że "pokój jest na wyciągnięcie ręki". Jednak Paryskie Porozumienia Pokojowe ze stycznia 1973 roku okazały się jedynie preludium do zajęcia Wietnamu Południowego przez komunistyczną Północ dwa lata później.



W 1973 roku Kissinger został sekretarzem stanu USA. Jako że łączył to stanowisko z rolą doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, uzyskał w ten sposób pełną kontrolę nad polityką zagraniczną kraju.



Jako szef dyplomacji znany był z dużego osobistego zaangażowania w rozwiązywanie kryzysów i tzw. dyplomacji wahadłowej. W ten sposób, krążąc przez 32 dni między Jerozolimą a Damaszkiem, doprowadził m.in. do porozumienia między Izraelem i Syrią w kwestii okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan.



W celu zmniejszenia wpływów ZSRR w świecie, Kissinger doprowadził do nawiązania relacji dyplomatycznych z Chinami (zanim do tego doszło spotkał się potajemnie z ówczesnym premierem Chin, Zhou Enlaiem). Kissinger doprowadził dzięki swoim działaniom do historycznego szczytu z udziałem Nixona i przywódcy Chin, Mao Zedonga.



Już za czasów administracji Forda, w której Kissinger stracił stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, brał on udział w rozmowach z przywódcą ZSRR, Leonidem Breżniewem, które doprowadziły do porozumienia ws. ram traktatu o kontroli zbrojeń strategicznych.