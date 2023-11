Turcja: Szwecja nie zostanie członkiem NATO w przyszłym tygodniu

Szwecja graniczy z Rosją na Morzu Bałtyckim.



W Brukseli dojdzie do szczytu szefów MSZ państw członkowskich (28-29 listopada). Niektórzy na Zachodzie liczyli, że spotkanie to będzie okazją do ogłoszenia, iż Szwecja oficjalnie wstępuje do Sojuszu

Finlandia została członkiem NATO 4 marca 2023 roku. Akcesję Szwecji blokuje fakt, że ratyfikacji umowy o rozszerzeniu Sojuszu o ten kraj nie dokonały Węgry i Turcja. Każda decyzja o rozszerzeniu NATO wymaga zgody wszystkich państw członkowskich.



Turcja zgłosiła zastrzeżenia do kandydatury Szwecji w związku z - jak twierdziła Ankara - udzielaniu schronienia przez Szwecję osobom, które Turcja uważa za powiązane z kurdyjskimi terrorystami, a także ze względu na embarga na dostawy broni do Szwecji przez Szwecję i Finlandię. Ostatecznie Turcja wycofała swoje zastrzeżenia co do kandydatury Finlandii.



Turcja domagała się od Szwecji podjęcia działań wymierzonych w przebywających w Szwecji członków Partii Pracujących Kurdystanu, która jest uważana za organizację terrorystyczną przez Turcję, ale też UE i USA.



W odpowiedzi na oczekiwania Turcji Szwecja przyjęła ustawę antyterrorystyczną a także zniosła embargo na dostawy broni do Turcji.