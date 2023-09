Myśleliśmy o naszej wystawie stałej w ten sposób, by uzyskała ona akceptację większości Polaków. Wiadomo, że zawsze znajdzie się kilka czy kilkanaście procent ludzi, którym to się nie spodoba. Ale na pewno nie będzie to opowieść przeznaczona tylko dla jakiegoś jednego środowiska - mówi Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.